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أخبار العالم

قيادي سابق في الموساد ينتقد نتنياهو.. سياسة التعامل مع كورونا وإيران فاشلة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:09 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
قال نائب رئيس الموساد المنتهية ولايته حديثا، "إن عملية اتخاذ القرارات في عهد رئيس الوزراء نتنياهو كانت سيئة جدا، في ملفات فيروس كورونا والنووي الإيراني".
 
وأضاف نائب رئيس الموساد، في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، ونشرتها اليوم الخميس، أن "إدارة ملفات الكورونا والنووي الإيران في عهد نتنياهو كانت سيئة جدا".
 
وبحسب الصحيفة، أعرب  نائب رئيس الموساد عن تخوفه على مصير الموساد، خصوصا بعد تعرضه للتدخلات الخارجية، والكشف الرسمي المتعمد عن حملاته السرية لأغراض سياسية.
 
ووفقا للصحيفة، كشف نائب رئيس الموساد أن نتنياهو تدخل بشكل شخصي لوقف الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا، الأمر الذي أدي الى تقليص قدرة إسرائيل على تقليل مخاطر الاتفاق.
 
ولفت الى أن حرب الاستفزاز بين إسرائيل وإيران بالشأن النووي طويلة ومرهقة، ونصح بتحويل هذه الحرب الى طرف ثالث، يقوم بمحارية إيران بالنيابة عن إسرائيل.
 
وأشارت "يديعوت" الى أن  نائب رئيس الموساد الذي أنهى الشهر الماضي خدمته، عمل بالموساد 34 عاما، وشغل مناصب رئيس وحدة قساريا، والمسؤول المباشر عن عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني، ونائب رئيس الموساد.
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