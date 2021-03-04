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محافظات

رحلة بحثية لتجميع عينات داخل خليج السويس

الخميس 04/مارس/2021 - 01:23 م
خليج السويس
خليج السويس
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حسن غنيمة

أجرى فريق بحثى داخل فرع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالسويس رحلة بحثية لتجميع عينات داخل خليج السويس وذلك ضمن استراتيجية المعهد حسب تعليمات دكتور عمرو زكريا رئيس المعهد  حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين كل مجموعة حسب اختصاصها.


وقد صرح دكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع السويس ،  أن الهدف من الرحلة  تحقيق استراتيجية المعهد من خلال مشروع " تقييم التنوع البيولوجى والمخزون السمكى ومعدلات التلوث على طول سواحل خليج السويس - الوضع الراهن والمتطلبات".


وأضاف مدير الفرع فى تصريحات صحفية له اليوم ،  أن خروج الرحلة فى هذة الظروف الجوية الصعبة يأتى حسب توقيت الرحلة التى تقام مرتين كل عام صيفا وشتاءا وذلك حتى نخرج بأفضل النتائج داخل خليج السويس وما يترتب عليه من أعمال جوية وتأثيرها على البيئة البحرية.


جدير بالذكر أن الرحلة البحثية  خرجت منذ أيام وما زال العمل مستمر داخل الخليج فى تجميع العينات فى هذة الظروف الصعبة .


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