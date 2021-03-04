«واتسآب» الأبرز.. «بشير العدل»: كورونا فرض آليات دعاية جديدة فى انتخابات الصحفيين

أكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الصحفيين، المقرر لها غدا الجمعة، فرضت أدوات جديدة للتعامل مع الاستحقاق القانونى، من جانب اللجنة المشرفة على الانتخابات، من ناحية، ومن جانب المرشحين على موقع النقيب، وعضوية المجلس، من ناحية أخرى.





وأوضح «العدل» أن الأدوات الجديدة، تفرضها جائحة كورونا، التى تتوجب على المرشحين، استخدام أسلوب جديد فى الدعاية الانتخابية، تختلف عن تلك التى كان يتم اللجوء إليها فى الانتخابات السابقة، والتى كانت تعتمد على جولات المرشحين داخل المؤسسات الصحفية المختلفة، لعرض البرامج الانتخابية على أعضاء الجمعية العمومية، وتعتمد كذلك على الملصقات الدعائية داخل المؤسسات، ومبنى النقابة.





وأشار فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن تلك الأدوات لم يعد الاعتماد عليها جميعها قائما، فى ظل كورونا، خاصة ما يتعلق بجولات المرشحين فى المؤسسات الصحفية، لتبقى أدات الدعاية عن طريق الملصقات، سواء فى المؤسسات أو مبنى النقابة، وهى لم تعد مجدية بشكل كاف، فى ظل الأعداد القليلة بالمؤسسات، وكذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن المتاح أمام المرشحين فى ظل الظروف الحالية، أصبح يتمثل فى الأساليب الإلكترونية، والتى تتمثل فى مواقع التواصل الإجتماعى، وتحديدا «فيسبوك»، حيث لجأ الكثيرون إلى تشكيل صفحات خاصة بهم، للدعاية الانتخابية، بجانب مجموعات يتم استخدامها للدعاية عبر تطبيق «واتسآب»، وهى مجموعات إما تم تشكيلها لغرض الانتخابات، أو قائمة بالفعل، وتهتم بقضايا وشئون المهنة.



