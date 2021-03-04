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محافظات

شاهد.. ازدحام السائحين بمعابد الكرنك بالأقصر

الخميس 04/مارس/2021 - 01:20 م
ازدحام السائحين بمعابد
ازدحام السائحين بمعابد الكرنك بالأقصر
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شمس يونس
شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر ، اليوم الخميس، توافد المئات من السائحين جميع الجنسيات بالبرين الغربي والشرقي. 

واكتظ معبد الكرنك بمئات السائحين وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد عدد من القيادات من شرطة السياحة والآثار، كما شهد معبد حتشبسوت وهابو والرامسيوم بالبر الغربي ومقابر ملوك وملكات الفراعنة في وادي الملوك زيارة مئات من السائحين أيضًا.

وكشف الباحث الأثري "الطيب غريب" مدير معابد الكرنك ان المعبد شهد تواجد العديد من الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات ومن أبرزها الجنسيات إسبانيا وفرنسا تليهما وألمانيا وأوكرانيا وصربيا وبولندا وهولندا، مشيرًا إلى أنه متوقع فى الفترة القادم انتعاشة فى القطاع السياحي تزامناً مع تلقى المواطنين اللقاح ضد فيروس كورونا.
شاهد.. ازدحام السائحين بمعابد الكرنك بالأقصر
شاهد.. ازدحام السائحين بمعابد الكرنك بالأقصر
شاهد.. ازدحام السائحين بمعابد الكرنك بالأقصر
شاهد.. ازدحام السائحين بمعابد الكرنك بالأقصر
شاهد.. ازدحام السائحين بمعابد الكرنك بالأقصر
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