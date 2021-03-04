شاهد.. ازدحام السائحين بمعابد الكرنك بالأقصر

شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر ، اليوم الخميس، توافد المئات من السائحين جميع الجنسيات بالبرين الغربي والشرقي.





واكتظ معبد الكرنك بمئات السائحين وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد عدد من القيادات من شرطة السياحة والآثار، كما شهد معبد حتشبسوت وهابو والرامسيوم بالبر الغربي ومقابر ملوك وملكات الفراعنة في وادي الملوك زيارة مئات من السائحين أيضًا.



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