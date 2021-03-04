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أخبار البلد

عضو الاقتصاديين : دعاية مرشحي انتخابات الصحفيين تغيرت بسبب كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 01:13 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال حسام راضي عضو شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، إن الدعاية الانتخابية للمرشحين في التجديد النصفي بنقابة الصحفيين تغيرت لحد كبير بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن كل المرشحين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كـ "الواتساب والفيسبوك" وغيرها للدعاية الانتخابية، ولكني أراها دون جدوى حيث إن ذلك لا يغني عن التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد حسام راضي، لـ "صدى البلد" أن الترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين مكفول لجميع أعضاء عمومية الصحفيين ولكن يجب أن لا يظهر المرشحين عند الانتخابات فقط، مشددا على أن الذي يتواصل مع زملاؤه طوال الوقت له فرصة أكبر ممن نزلوا "بالبارشوت" دون أي خدمات تذكر.

ولفت إلى أن النقابة في حاجة لخدمات كثيرة ويجب أن يتكاتف الجميع سواء نجح في الانتخابات أم لا، لتحقيق برنامجه إذا كانت لديه المقدرة على تنفيذه حتى يكسب مصداقية أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، ويغير الانطباع حول البرامج الانتخابية غير الواقعية وبذلك تكون لديه فرصة أكبر الدورات القادمة.

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