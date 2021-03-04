وزيرة التضامن تفتتح دار الأيدي الأمينة ببنى سويف لرعاية الفتيات بلا مأوى

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن افتتاح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات التابعة لمؤسسة المستقبل الأمين بمنطقة الحمرايا شرق النيل مركز بني سويف، وذلك في حضور المهندس محمد الأمين رئيس مؤسسة المستقبل الأمين، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة التضامن .





وعقب الافتتاح تفقد المحافظ والوزيرة الدار المكون على 3 طوابق ويخدم الفتيات بلا مأوى من الكبار والصغار بطاقة استيعابية 40 فتاة وطفلة ، حيث يضم المبنى مجموعة من الغرف المصصمة بنظام فندقي متميز، ويتضمن أماكن للترفيه والإقامة ومطبخ وصالات جلوس وحمامات وكافة مستلزمات الإعاشة .





وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح تلك الدار التي توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفتيات بلا مأوى ، وتقدم خدمات استشارية في الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية حال تعرضها للعنف أو مشاكل اجتماعية وأسرية، ، ومشيدا بالتعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في توفير الدعم والرعاية لكافة شرائح المجتمع خاصة الأولى بالرعاية منهم.





من جهتها أشارت وزيرة التضامن إلى أن مؤسسات الكبار بلا مأوى تساهم في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ،منوهة أن افتتاح هذه الدار تعد خطوة هامة ضمن خطة الوزارة من خلال التوسع في انشاء وتطوير مؤسسات رعاية للمواطنين بلا مأوى سواء كانوا صغارا أو كبارا، وذلك ايمانا بحقهم في الحماية والرعاية والتنمية ،تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.



