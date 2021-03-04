ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وصلات مياه منزلية بـ ١٦٠ ألف جنيه لـ ٥٠ أسرة في قريتين بـ العامرية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
وقعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم، الخميس، بروتوكول تعاون مع نادى روتاري إسكندرية لتنفيذ مشروع تمويل أعمال وصلات المياه المنزلية بتكلفة تقديرية ١٦٠ ألف جنيه لـ ٥٠ أسرة في قريتي "ك 6" و"الكفاح" بمنطقة العامرية.



وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الاسكندرية، أهمية تدعيم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وسرعة تنفيذ الأعمال.




وأوضح أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وصلات مياه الشرب ومساعدة الأسر الفقيرة، والحالات الاجتماعية والمشاكل التي يعاني منها المواطنون بالمناطق المستهدفة لتوصيل مياه الشرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفقا لتوجيهات رئاسية.. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء مشروع تطوير قرية باب الأحرار

توصيل المياه لـ 156 أسرة بقرية باب الأحرار بالإسكندرية

مياه أسيوط: بروتوكول تعاون لمد 24 كم شبكات بـ 12.3 مليون جنيه للمناطق المحرومة فى 4 مراكز

افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب فى مركز قوص بقنا

ترشيحاتنا

وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

أنيس البدري وحمدي النقاز على رأس قائمة الترجي لموقعة الزمالك

شاهد | شيما صابر تستعيد ذكرياتها مع زوجها

إعلان محزن من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا في أوروبا

كل ما تريد معرفته عن التشعيب في الثانوية العامة والنظام التراكمي الجديد

مرتضي منصور يعلن مفاجأة مدوية مساء اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام