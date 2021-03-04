وصلات مياه منزلية بـ ١٦٠ ألف جنيه لـ ٥٠ أسرة في قريتين بـ العامرية

وقعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم، الخميس، بروتوكول تعاون مع نادى روتاري إسكندرية لتنفيذ مشروع تمويل أعمال وصلات المياه المنزلية بتكلفة تقديرية ١٦٠ ألف جنيه لـ ٥٠ أسرة في قريتي "ك 6" و"الكفاح" بمنطقة العامرية.













وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الاسكندرية، أهمية تدعيم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وسرعة تنفيذ الأعمال.

















وأوضح أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وصلات مياه الشرب ومساعدة الأسر الفقيرة، والحالات الاجتماعية والمشاكل التي يعاني منها المواطنون بالمناطق المستهدفة لتوصيل مياه الشرب.