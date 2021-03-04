صلاح حليمة: زيارة رئيس غينيا بيساو لمصر تعزز العلاقات بين البلدين..فيديو

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الافريقية، إن زيارة رئيس غينيا بيساو لمصر تعزز العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقات لم تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، موضحاص ان غينيا بيساو تواجه مخاطر كثيرة خلال الفترة الماضية خاصة وقربها من منطقة الساحل التى تعانى من انتشار الارهاب.









وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك تخوف ان يمتد الارهاب الى غينيا بيساو للك تم التطرق الى تنسيق أمنى وعسكرى بمنطقة غرب افريقيا للحماية من المجال الأمنى.





وتابع أن غينيا بيساو فى أشد الحاجة للدعم فى الفترة الحالية، منوهًا بأنه كان هناك اهتمام بزيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجارى ودعم البنية التحتية.





و رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس عمر إمبالو رئيس غينيا بيساو ضيفًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.





وأكد الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية اليوم، أن مباحثاته مع رئيس غينيا بيساو كانت مثمرة وبناءة، عكست ارادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والانطلاق إلي آفاق أرحب وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين ونقل الخبرات، كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب.







