رئيس الإنترنت المنزلى بأورانج: المجتمعات الذكية ليست رفاهية بل ضرورة

أكد كريم كامل رئيس قطاع الإنترنت المنزلي بشركة أورنچ مصر أن المجمعات السكنية الذكية لم تعد أمرًا رفاهيًا في العصر الحالي بل ضرورة نابعة من تعدد احتياجات السكان والرغبة في إنجاز المهام بأسهل وأسرع الطرق وأكثرها أمانا واحترافا وهذا ما توفره باقة الخدمات الذكية من أورنچ".





وأضاف أن التعاقد الجديد لـ أورنج مع مطور عقاري رائد في مصر مثل تبارك للتطوير العقاري" يعد خطوة هامة فى هذا الصدد مؤكدا أن حرص "تبارك" على تزويد مشروعها بهذه الخدمات التقنية الذكية دليل على استهدافها تحسين نوعية الحياة في الكمباوند.

وتابع كريم " الاتفاق مع "90 أفينيو" يضيف اسمًا لامعًا جديدًا إلى سلسلة من المشروعات العقارية الذكية الضخمة التي تتعاون مع اورنچ مصر، وسنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية والتقنيات الجديدة لتعزيز مكانة الشركة الرائدة في سوق تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل المجتمعات السكنية المغلقة".

يذكر أن أورنچ مصر الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة أعلنت اليوم الخميس عن اتفاقية تعاون مع شركة "تبارك للتطوير العقاري" أحد الرواد في مجال الإسكان والتنمية العقارات في مصر، لتزويد مشروعها العقاري الفاخر "90 أفينينو" في التجمع الخامس، ، بكل تقنيات المدن الذكية من خلال مجموعة من خدمات اورنچ الفائقة وهي خدمات الـ "Triple Play" من خلال تقنية ال FTTH والذى تتيح التشغيل الآلي للمنازل عبر تقنية الـ IOT – Internet of Things.

ويعد الاتفاق خطوة من جديدة من أورنچ لنشر خدمات المدن الذكية المتطورة في مصر، حيث يتضمن تقديم خدمات "Triple Play" وهي خدمات متكاملة تشمل الإنترنت فائق السرعة والـ IPTV (قنوات التلفاز عالية الجودة عبر الإنترنت) والاتصالات الهاتفية الثابتة باستخدام كابلات الفايبر من خلال شبكة داخلية مخصصة لمجمع "90 أفينيو" السكني.

كما يتضمن الاتفاق تزويد المشروع الذي يقع في أرقى مناطق التجمع الخامس ، بتقنية FTTH (Fiber To The Home) وهي تقنية واعدة منتشرة على نطاق واسع في أوروبا، وتعد مستقبل الإنترنت في العالم.

وتتيح هذه التقنية تقديم إنترنت فائق السرعة للعملاء ، حيث تخصص شبكات مغلقة لكل منزل تتيح له الاستمتاع بأقصى قدرات الإنترنت لأداء كل مهام العمل والترفيه من داخل المنزل بكفاءة عالية.

ويشمل الاتفاق أيضا تزويد كمباوند "90 أفينيو" الذي يضم اكثرمن 1450 وحدة سكنية على مساحة 196 ألف متر مربع، بتقنيات التشغيل الآلي للمنازل عالية الرفاهية (Home Automation) والتي تتيح تفعيل خدمات واسعة عبر "IOT".

وتتيح تقنية التشغيل الآلي للمنزل من اورنچ مصر ربط مختلف الأجهزة والأنظمة في المنزل معًا بحيث يمكن التحكم فيها جميعًا من أي مكان، وفي أي وقت عبر أنظمة ذكية مربوطة على تطبيقات هاتفية أو برمجيات سهلة.

وعن طريق النظام الآلي سيتسنى لعملاء "90 أفينيو" التحكم في الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء و الستائر وأقفال الأبواب وعناصر تأمين المنزل، وخدمات تأمين عالية الحساسية ضد السرقة والحرائق وغيرها عن بعد.

من جانبه أكد المهندس محمد شعير مدير تكنولوجيا المعلومات بتبارك للتطوير العقاري ان وجود شبكة اتصالات قوية توفر بيانات محدثة بشكل لحظي هو أحد أهم الشروط الأساسية لتطبيق مفهوم المدن الذكية

جدير بالذكر أن اورنچ مصر تعد الخيار الأول لصفوة المطورين العقاريين الكبار في مصر، وهي تزود أكثر من 40 مجمعا سكنيا وسياحيا في مصر بخدمات التشغيل الآلي والـ " Triple Play ".



