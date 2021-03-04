نائب بـ"صحة البرلمان" يحذر من الترويج لشائعات حول لقاح كورونا بالتزامن مع بدء التطعيم

حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من الترويج للشائعات عبر مواقع التواصل بشأن لقاح فيروس كورونا، مؤكدا على أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها التعامل مع هذا الأمر، وكل ما يروج له عبر بعض المواقع أو مواقع التواصل عار تماما من الصحة، وعلى الجميع توخي الحذر وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات.





وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه مع بدء الإعلان عن بدء تسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح من المواطنين على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالوزارة لتلقي اللقاح، وسرعان ما انتشرت بعض الشائعات حول اللقاح، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قيام بعض الصفحات بالترويج لتوفير اللقاح بأسعار مختلفة، وعلى الجميع عدم الانسياق خلف هذه الشائعات على الإطلاق، والاعتماد على وزارة الصحة والقنوات الرسمية فى الحصول على المعلومة.





وأكد عضو لجنة الصحة، أن اللقاحات التي تحصل عليها مصر تخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها، فى الوقت الذى سيقوم الموقع الإلكترونى بإعطاء الأولوية بشكل الكترونى فى الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع.