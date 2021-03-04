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رياضة

الزمالك يخوض مرانه الأول في تونس استعدادا لمواجهة الترجي

الخميس 04/مارس/2021 - 01:34 م
صدى البلد
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محمد السعيد
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول بتونس، على ستاد رادس الفرعي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الفريق من فندق الإقامة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت تونس، على أن ينطلق المران في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، هو نفس موعد المباراة.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق، ستخضع لمسحة طبية جديدة، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة
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