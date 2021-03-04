وكيل مجلس الشيوخ : قانون الأحوال الشخصية يهم كل الأسر المصرية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ :إن قانون الاحوال الشخصية يهم الدولة المصرية بالكامل ،لافتًا إلى أن الأزهر هو الجهة التى تصدر رأيها الشرعى فى قانون الأحوال الشخصية.





وأضاف "أبو شقة"، خلال حواره الخاص المذاع على فضائيية ام بى سى مصر 2 ، ببرنامج صباحك مصرى، أننا أدخلنا تعديلات تشريعية حديثة حتى نكون أمام عدالة منصفة وناجزة.





وأشار رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ ، إلى أنه تم استحداث الحضور بتوكيل أمام محكمة الجنايات للتيسير على المتقاضين، منوها إلى أن نظام البرلمان على غرفتين يثرى الحياة الديمقراطية فى مصر .





وتابع رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، أنه فخور بشباب تنسقية الأحزاب ومستبشر بهم خيرا داخل غرفتى البرلمان ،بالاضافة إلى الاداء المحترم والرفيع والمتعمق فى الفكر والبحث، وهو ما يبشر أن مصر بعد 30 يونيو كل يوم فى تقدم وازدهار وان الجميع يعمل فى هدف واحد.



