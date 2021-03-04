خاص| المخرج محمد القاضي يكشف كواليس كله شمال لـ مصطفى حجاج وسر دمية وجيه الإسباني





قال محمد القاضي، في تصريح لـ "صدى البلد": "شخصية وجيه الأسباني انه مزور .. الشخص اللي بيقول انه صاحب اصالة وتامر حسني، بيقول عشت في اسبانيا وهو مشافش اي حاجة من د.. والفكرة كانت عند هاني محروس من 2018 وقعدنا بعد فترة نحضر".





وتابع قائلًا: "والفيديو كليب اتصور في يوم واحد .. وحبيت اني اعمل جو الكليب يبقى لايق على فكرة كلام الأغنية وشكل العروسة .. قولنا نوديها للسكة الأعلاناتي شوية .. تبقي الالوان واللبس مبهج ومختلف".





تقول كلمات الأغنية: "كله شمال في شمال في شمال مابقاش في يمين.. و السالكين مش واكلين عيش دول واكلين طين .. انا مرة ركبت الموجة و قلت انا هبقى مع الناس التانيين.. حسوا ان انا مش منهم و ان انا شكلي مع الاولانيين .. قاموا هرشوني و جم قفشوني و قلت هقولهم انا مع مين .. قلت معاكوا قالوا أساسا يابني احنا الناس التانيين".

لو كله شمال في شمال خليك انت اللي يمين .. اوعى تلين و اجمد علشان عضلة قلبك ملهاش تمرين .. ولو اللي شمال في شمال هما و بس العاقلين .. مش عايزين كدة عين العقل انك تبقى زعيم المجانين".

"كله شمال" كلمات محمد القياتي، والحان محمد حمزة، وتوزيع امين نبيل، والفيدبو كليب من اخراج محمد القاضي.

