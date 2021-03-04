سيب تونس.. المعارضة تدعو إلى مسيرة ضد منظومة الإفقار والتجويع والقهر

أفاد النائب في مجلس نواب الشعب التونسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، أن مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب الديمقراطية تدعو إلى تنظيم مسيرة يوم السبت القادم "ضد السلطة الحاكمة والمنظومة القائمة على إفقار الشعب وتجويعه وقهره" تحت شعار "سيب تونس" أو " أطلق سراح تونس".





ودعا الرحوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عائلات الشباب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، والشباب المحتج ضد المنظومة القائمة، للالتحاق بهذه المسيرة، قائلا أن "تونس مسجونة ورهينة لعصابات حاكمة متنفذة تحاصر البلاد من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقضائية إلى جانب مجال الحريات".







ونفى أن تكون هذه الدعوة للتظاهر ردا على خروج أنصار حركة النهضة نهاية الأسبوع المنقضي للشارع أو أن تكون استعراضا للقوى، موضحا أن هذه المسيرة "هي مواصلة للتحركات الاحتجاجية السلمية التي انطلقت منذ بداية يناير الماضي وتواصلت تقريبا بصفة أسبوعية، ضد منظومة الحكم القائمة على الاستبداد والقهر الاجتماعي والاقتصادي والتضييق على الحريات وعلى حق المواطن في الاحتجاجات السلمية".





وتتواصل الدعوات للتظاهر في وسط العاصمة بالرغم من الوضع الوبائي الحرج وارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وظهور الفيروس المتحول سريع الانتشار الذي تم تسجيله في المملكة المتحدة ورصد أول حالات الإصابة به في تونس مؤخرا، وآخر هذه التجمعات، المسيرة التي دعت لها حركة النهضة وشارك فيها عشرات الآلاف من أنصارها قدموا من كافة الجهات، رغم الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لوقف انتشار الفيروس ومن بينها منع التظاهر والتجمعات والتنقل بين الجهات.





وتواترت على شبكات التواصل الاجتماعي الدعوات لوقف العمل بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس، ومنها بالخصوص منع التنقل بين الجهات وتنظيم التظاهرات الفنية والرياضية وفتح المطاعم والمقاهي ليلا وإلغاء حظر التجول، في ظل السماح بتجاوز هذه الإجراءات من قبل أطراف دون أخرى.