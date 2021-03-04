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أخبار البلد

الأحد المقبل.. بدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أعلن مجلس الوزراء أنه تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل 7 مارس 2021، هو الموعد الخاص ببدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفًا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.


وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين للمنحة من العمالة غير المنتظمة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر الصرف منها إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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