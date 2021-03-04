زراعة المنوفية: تطهير 26 كيلو و300 متر من المساقي الخصوصية خلال شهر فبراير الماضي.. صور

أعلن المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 26 كيلو و 300 متر من المساقي خلال شهر فبراير 2021.





وأوضح أنه تمت إزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري للأراضي المزروعة بنطاق المحافظة.





وأشار إلي أنه تم التطهير بالنوع التعاوني و شمل عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم ناحية ( الماى ــ البتانون ) بمجموع أطوال(2.600كم) ، ومركز أشمون ناحية ( سمادون ـــ أشمون ـــ منيل دويب ) بطول (8.700 كم) ، وكذا الشهداء ناحية ( بندر الشهداء ــ عشما وكفر عشما ــ أبو كلس ــ سلامون قبلى ) بطول (7.500 كم) ، و مركز تلا ناحية ( كمشيش ) بطول ( 7.500 كم) ، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة بأنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.



