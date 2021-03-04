وكيل صحة قنا : نستهدف 192 حالة يوميًا للتطعيم ضد كورونا

قال الدكتور راجي تاواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنين بالمركز صحة الأسرة لتلقى لقاح كورونا، تبلغ ١٩٢ حالة يوميًا، خلال فترة الاستقبال التي تبدأ في الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً يوميًا.





و أشار تاوضروس، إلي أنه تم اختيار مركز صحة الأسرة بمدينة قنا، كمكان يتوسط جميع مدن ومراكز المحافظة، فضلا عن وجوده علي طريق مواصلات رئيسي يوفر العبء والمعاناة عن المواطنين.





و أضاف تاوضروس، بأن أصحاب الأمراض المزمنة لهم قاعدة بيانات جاهزة بمديرية الصحة، منذ تسجيلهم في مبادرة ١٠٠ مليون صحة، بالإضافة إلي مرضي الأورام، مضيفًا بأن هناك تسهيل و تيسير للمواطنين خلال تقديمهم للحصول علي التطعيم سواء من خلال موقع الوزارة أو الحضور للحصول علي اللقاح بالمركز المخصص لذلك.





و أوضح تاوضروس، بأن المديرية استعدت مبكرًا لاستقبال الحالات التي سجلت للحصول علي لقاح كورونا، فقد جري تطعيم الأطباء و الأطقم الطبية كأول الفئات المستهدفة و اليوم بدأنا في استقبال كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة.





وأشاد تاوضروس، بدور القيادة السياسية في توفير اللقاح للمواطنين، وتوجيهات وزيرة الصحة بتيسير إجراءات إعطاء اللقاح، و كذلك دعم محافظ قنا لجهود المديرية، بما يحقق خدمة طبية جيدة للمواطنين.





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