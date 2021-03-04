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رياضة

بعد الاستبعاد والغرامة.. موقف كهربا النهائي من تدريبات الأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 02:02 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة عن الموقف النهائي لمحمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من المشاركة في التدريبات الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن كهربا سوف يتدرب بإستاد مختار التتش بشكل بطيعي ولكن دون أن يشارك في المران الجماعي للأهلي.

واضاف أن بيتسو موسيماني يرفض حضوره للمحاضرات التي يعقدها في ظل غضبه الشديد مما قام به اللاعب.

وخضع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية اليوم إستعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا.

وخضع الفريق الأحمر طبقًا للإجراءات الإحترازية التي يقرها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل تلك المباريات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي بعد قليل استعدادا لتلك المباراة.

ويلتقي الاهلي مع فيتا كلوب في التاسعة من مساء بعد غد السبت بإستاد القاهرة بدوري أبطال أفريقيا.
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