مايسة عطوة: حديث السيسي بشأن أصول الدولة يجلب استثمارات عالمية وشراكات استثمارية

أكدت النائبة، مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تأخرت كثيرًا في اتخاذ خطوة الاستغلال التنموي لاصول وممتلكات الدولة، والذي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن هذا القرار سيمكن مصر من الدخول في استثمارات عالمية وشراكات استثمارية وشراء أصول عالمية تدر عائدًا وتكون مصدرا للعملة الأجنبية.





وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال البيان الصادر له، أن الدولة المصرية تمتلك ثروة ضخمة من الأصول يجب إعادة استغلالها لتكوين فوائض للمستقبل مثلما تقوم الدول العربية بدعم صناديقها السيادية من فوائض أسعار البترول لحماية حقوق الأجيال القادمة.





وأضافت، أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك الكثير من الأصول غير مستغلة فى ربوع مصر أهمها أراضى وعقارات وفنادق ومصانع تقدر بمئات المليارات، تلك الأصول فيها جزء كبير لم يستغل وظل لسنوات يحتاج إلى من يعيده للحياة، لافتة إلى أنه لكى يتم تطوير قطاع الأعمال العام وتعظيم الاستفادة من أصوله لابد أولا تغيير القوانين المقيدة للشركات والبيروقراطية التى تعانى منها بشكل كبير.