قبل انطلاق امتحاناتهم الأحد .. منصة حصص مصر تزف بشرى سارة لطلاب الاعدادية

حيث قالت منصة حصص مصر : إنها تتيح الان نماذج امتحانات استرشادية لتدريب طلاب الشهادة الاعدادية ، على طريقة الامتحان المجمع المتعدد التخصصات.

أعلنت منصة حصص مصر ، عن مفاجأة سارة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول لهم يوم الاحد القادم.

وأشارت منصة حصص مصر إلى أن هذه النماذج الامتحانية الاسترشادية ، مخصصة لطلاب الاعدادية الدارسين باللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية.





ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لهذه النماذج الامتحانية الاسترشادية المتاحة لطلاب الاعدادية على منصة حصص مصر ، من خلال التسجيل الآن على منصة حصص مصر من خلال حساب الطالب على مايكروسوفت 365 عبر الضغط هنا





وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، كشفت خلاله عن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية 2021.





فقالت وزارة التربية والتعليم : يعقد امتحان مجمع متعدد التخصصات في المواد الاساسية يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021 بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.





حيث يعقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).

ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /........الخ) وفق تلك الدرجات.

ويُعقد امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيكون عدد الاسئلة في امتحانات الاعدادية كالتالي :





اللغة العربية : 10 اسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (جبر وهندسة ) : 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية : 6 اسئلة بـ 60 درجة

العلوم : 6 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 5 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 35 سؤال بـ 280 درجة



