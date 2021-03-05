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مرأة

يمنحك 6 فوائد غذائية.. كوب من هذا المشروب يوميا

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:11 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة تحدث لجسمك إذا بدأت فى تناول كوب من عصير الجزر يوميا فإذا لم تكن من محبي الجزر في الطعام فيمكنك مزجه مع عصائر البرتقال والتفاح والعنب والأناناس والاستفادة من جميع الفوائد الصحية!
إليك أبرز فوائد تناول كوب من عصير الجزر وفقا لموقع برايت سايد

1. يزيد من التمثيل الغذائي
و الفيتامينات B في عصير الجزر يساعد على كسر جسمك من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة. كما أنه يحتوي على ألياف غذائية ، والتي قد تساعدك على التحكم في وزنك ومنع السمنة.

2. إنه جيد لعينيك.

فيتامين أ الموجود  في عصير الجزر ضروري لصحة العين. إنه مهم للألوان والرؤية في الإضاءة المنخفضة ، كما أنه يحمي سطح العين و يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض العيون ، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

3. يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك.

يحتوي الجزر على الكاروتينات التى تعزز جهاز المناعة لديك و تحمي الجسم من العدوى

4. يقلل  من خطر الإصابة بالسرطان.

يحتوي الجزر على العناصر الغذائية التي لها  تأثير مضاد للأكسدة ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان .و تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الجزر أيضًا في منع بعض أنواع السرطان.

5. إنه صحي لبشرتك.

يمكن لفيتامينات C و E و K الموجودة في عصير الجزر أن تعزز صحة الجلد فهو  يساعد على إنتاج الكولاجين ، وشفاء الجلد التالف ، ومنع التجاعيد..

6. يمكن أن يحسن صحة دماغك.

يمكن أن يكون للبيتا كاروتين تأثير إيجابي على قدراتك المعرفية ، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة. يمكن أن يقلل الإجهاد التأكسدي في جسمك ، مما قد يضر عقلك. هذا يعني أنه يمكن أن يقلل من مخاطر بعض الاضطرابات المعرفية ، مثل مرض الزهايمر والخرف.

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