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رياضة

موعد إعلان قائمة محترفي المنتخب لمواجهة كينيا وجزر القمر

الخميس 04/مارس/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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يسري غازي
قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدرى الإعلان عن اللاعبين المحترفين المقرر استدعاؤهم للانضمام إلى معسكر الفراعنة الكبار خلال شهر مارس الجاري.

ويعلن البدرى وجهازه المعاون قائمة محترفى منتخب مصر الأول عقب مباراتي الأهلي والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي والترجي التونسي المقرر إقامتها بعد غد السبت.

ومن المقرر أن يستدعى البدرى ورفاقه قائمة من المحترفين تضم كل من : محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب آرسنال ومحمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي واحمد حسن كوكا بالدورى اليوناني وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى ومصطفى محمد المعار من نادي الزمالك إلى جالطة سراى التركي.

وحدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يوم 22 مارس المقبل، لسفر بعثة المنتخب إلى نيروبي تمهيدا لمواجهة كينيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني في  25 مارس في إطار الجولة الخامسة من التصفيات القارية.

جاء ذلك بعدما استقر الجهاز الفني علي بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة بداية من يوم 20 مارس على أن يكون السفر يوم 22 لخوض اللقاء من خلال الطائرة الخاصة التي وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب برئاسة المهندس أحمد مجاهد قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر  المغلق لمواجهة جزر القمر  بالقاهرة يوم 29 مارس في آخر جولات التصفيات.
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