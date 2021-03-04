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تعليم

الجامعة الأمريكية تستضيف أول مؤتمر للتدوين الصوتي بمصر والشرق الأوسط

الخميس 04/مارس/2021 - 02:38 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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أ ش أ
 يستضيف قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر (بودفست كايرو) للعام الثاني على التوالي عبر الإنترنت، وهو أول مؤتمر يعقد في مصر والشرق الأوسط عن التدوين الصوتي على الإنترنت (البودكاست).

يقام المؤتمر يوم الأحد المقبل من 7:00 إلى 9:00 مساء، عبر تطبيق «زووم»، ويمكن متابعة التغطية الحية عبر صفحة المؤتمر على "فيسبوك". 

تتحدث في الجلسة الافتتاحية لينا محمد، منتج صوتي بواشنطن بوست، عن قوة وأهمية البودكاست، ونوران مرسي، مقدمة بودكاست، وتالا عيسي، مدير إنتاج المدونة الصوتية "صوت" وهبة شنبو، مقدمة بودكاست Mommy’s Happy Hour. 

ووفقا لكيم فوكس، أستاذ الصحافة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمنظمة لهذا الحدث فإن السبب وراء إطلاق PodFest Cairo هو تشجيع العاملين بهذا المجال وأيضا لزيادة إنتاج البودكاست في المنطقة. 

وتتناول الجلسات العديد من الموضوعات المتعلقة بالتدوين الصوتي بما في ذلك "الطريق إلى بودكاست ناجح"، و"سرد الروايات باللغة العربية"، وسيركز المؤتمر هذا العام على العديد من مقدمي البودكاست المصريين الجدد، والروايات العربية، وسيتم توفير ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية .

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