فنانة تشكيلية: ابتكرت أفكارا جديدة للرسم وطرح حياة المواطنين على جدران الشوارع

قالت مها جميل، فنانة تشكيلية، إنها منذ الصغر وكانت تحب الرسم والتلوين، لافتة إلى أنها ترسم على الحوائط أو الأوراق وكل ما هو يسمح للرسم عليه وبدأت فى جمع الألوان المختلفة والمتنوعة.





وأضافت مها جميل، خلال حوارها برنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية، ام بى سى مصر 2، أن أحد أصدقائها اقترح عليها أن تبدأ الرسم على مساحات واسعة، فبدأت النزول إلى الشارع واستغلال موهبتها للرسم على حوائط المنشآت المختلفة وتجميلها.





وأشارت الفنانة التشكيلية، إلى أن موهبتها لاقت إعجاب الجميع، مما جعلها تسعى لابتكار أفكار جديدة للرسم وطرح حياة المواطنين على جدران الشوارع، منوهة بأنها خريجة فنون جميلة.





وتابع إبراهيم صلاح، الفنان تشكيلى من جانبها، أن فن الخردة قائم على فكرة إعادة التدوير والقدرة على صداقة البيئة، مشيرة إلى أنه يتمنى إظهار أعماله بشكل مشرف ويظهر إلى العالم.





وأكد الفنان التشكيلى، أنه يقوم بعمل جميع الخامات من الطين والجبس والاسمنت، وتكوين رسومات وأشكال بها، موضحًا أن فن خردة الحديد الرسم بها صعب جدًا وخاصة فى تشكيله وفى تطبيع النسب.