رئيس البرلمان ينعي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

نعى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب .

وقال في برقية التعازي أتقدم بصادق المواساة في وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان و "إنا لله وإنا إليه راجعون" .

وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 في الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.





وحصل اللواء كمال عامر على درجة الدكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.





وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان وآخر مناصبه رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان .