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أخبار العالم

العراق يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 02:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

ووفقا لما ذكرته السومرية نيوز فإن مختبرات وزارة الصحة سجلت 5043 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 3396 حالة شفاء من الفيروس، فضلًا عن 24 اربع حالة وفاة.

وكان قد قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم، الخميس، التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل مع الشركات الوسيطة.

ووفقا لـ"السومرية نيوز"، أكدت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء أن القرار تضمن أن يكون التعاقد بشكل مباشر من وزارة الصحة مع شركة "سينوفارم" الصينية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضح سفير جمهورية العراق في روسيا صلاحية توقيع المحاضر والعقود المتعلقة بتوريد لقاحات "كوفيد – 19" من شركة "Sputnik" وشركة "R Pharm" إلى العراق وإكمال الإجراءات اللازمة بعد مراجعتها من وزارة الصحة بحسب السياقات المعتمدة وإقرارها من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية.

وجاء القرار بناءً على ما عرضه وزير الصحة عرضًا طارئًا خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية.
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