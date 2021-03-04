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أخبار البلد

وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد

الخميس 04/مارس/2021 - 02:53 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، المرحلة الأولى لدار الأيدي الأمينة ببني سويف والتي تعد أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى في صعيد مصر، وتقدم خدماتها لأكثر من محافظة.


وقدم محمد الأمين، مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين، شرحا تفصيليا لما تحتويه الدار من خدمات، حيث اصطحب وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ في جولة تفقدية بالدار للتعرف على خدمات الدار التي تستوعب ٣٠ فتاة وتضم حاليا ١١ فتاة أعمارهن تتراوح من ٦ سنوات إلى ١٨ عاما.


وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضًا ترفيهيا قدمته فتيات الدار اللاتي عبرن عن سعادتهن بالزيارة والخدمات التي تقدمها الدار، والتي تضم مسجدا ومكتبة وغرفة كمبيوتر ومشغل لتعليم الفتيات الخياطة.
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
وزيرة التضامن ومحافظ بني سويف يفتتحان أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى بالصعيد
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