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الرئيس السيسي: نرحب برئيس غينيا بيساو في أول زيارة له على أرض مصر.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 03:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ياسمين القصاص
عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بمقابلة رئيس غينيا في أول زيارة له إلى أرض مصر، وتطلع الرئيس السيسي إلى المزيد من التعاون الوثيق بين البلدين، بما فيه من مصلحة مشتركة للقارة الأفريقية، متمنيا لـ غينيا بيساو كل الخير  والاستقرار والرفاهية لها ولشعبها.

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال مؤتمر صحفي له مع رئيس غينيا بيساو، أنه يرحب برئيس غينيا والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا أن مباحثاته مع رئيس غينيا بيساو كانت مثمرة وبناءة، عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والانطلاق إلي آفاق أرحب وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين ونقل الخبرات، كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس عمر إمبالو رئيس غينيا بيساو ضيفًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.

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