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الرئيس السيسى : استمرار حرص مصر على التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الخميس 04/مارس/2021 - 03:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى : "إنه من دواعى سرورى أن أرحب بزيارة عمر إمبالو  رئيس غينيا بيساو فى بلده الثانى مصر، والتى تعد أول زيارة له إلى القاهرة منذ توليه الحكم"، وتمنى له إقامة طيبة ومثمرة.


وأوضح الرئيس السيسى خلال كلمته بمؤتمر صحفى مع نظيره الغينى، أن المفاوضات بين الجانبين تناولت مجال نقل الخبرات المصرية والدعم الفنى وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى غينيا، كما تناولنا موضوع  مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة فى إطار مفاوضات هذا الملف مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد بما يراعى عدم الإضرار بدولتى المصب.


ولفت إلى إجراء مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرداتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات بما يسمح للاستغلال الأمثل لقدراتنا لحجمة مصالح البلدين، معربا عن تقديره العميق التى تجمع بين البلدين ترجع لفترات  لحركات التحرر الوطنى فى قارتنا إبان القرن الماضى.


وأشار إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى عزمهم للانطلاق بالعلاقات بين البلدين لآفاق آرحب للتعاون الثنائى من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
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