مصرع أسرة فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الخميس، على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء





تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي "4718- ط. س. ب" على الطريق الدولي الجديد بعد كمين المفارق " وادي فيران" على بعد 5 كيلو متر اتجاه مدينة الطور.





وأسفر الحادث عن وفاة ثلاث أشخاص من أسرة واحدة بموقع الحادث، وهم: فادي ميخائيل عطية 36 سنة، و مارينا رأفت حنا 33 سنة، وكاسيكا فادي ميخائيل 6سنوات، وجميعهم من محافظة السويس.



