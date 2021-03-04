رئيس غينيا بيساو: الدول الأفريقية تشعر بالرئاسة المصرية واستراتيجيتها





وأضاف "امبالو" ، خلال كلمته المذاعة اليوم فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسي ، أن مصر كانت متغيبة عن أشقائها فى وقت ما ولكن اليوم هو يوم التلاقي ، وكافة الدول الأفريقية تشعر بالرئاسة المصرية واستراتيجيتها .





وأشار إلى أننا نود استقلالنا لذلك نلتقى اليوم هنا لنتبادل الخبرات فى كافة المجالات ومكافحة الإرهاب والتبادل التجاري وإعادة فتح السفارة المصرية كما كان الوضع فى السابق .





وتابع أننا تحدثنا أيضا عن التعاون فى المجال العلمي والدفاع ، مؤكدا أننا نود بشدة أن تكون مصر المتحدثة باسم غينيا بيساو .

قال رئيس غينيا بيساو، عمر امبالو مخاطبا الرئيس السيسي: " أنت أفريقى لأننا نتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنه تاريخ أفريقي ، لذلك فنحن اليوم نسير على هذا الدرب ،لافتا إلى أن مصر مصدر الفخر وأنا فخور أن أكون أخوكم".