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رئيس غينيا بيساو: الدول الأفريقية تشعر بالرئاسة المصرية واستراتيجيتها

الخميس 04/مارس/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال رئيس غينيا بيساو، عمر امبالو مخاطبا الرئيس السيسي: " أنت أفريقى لأننا نتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنه تاريخ أفريقي ، لذلك فنحن اليوم نسير على هذا الدرب ،لافتا إلى أن مصر مصدر الفخر وأنا فخور أن أكون أخوكم".

وأضاف "امبالو" ، خلال كلمته المذاعة اليوم فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسي، أن مصر كانت متغيبة عن أشقائها فى وقت ما ولكن اليوم هو يوم التلاقي ، وكافة الدول الأفريقية تشعر بالرئاسة المصرية واستراتيجيتها .

وأشار إلى أننا نود استقلالنا لذلك نلتقى اليوم هنا لنتبادل الخبرات فى كافة المجالات ومكافحة الإرهاب والتبادل التجاري وإعادة فتح السفارة المصرية كما كان الوضع فى السابق .

وتابع أننا تحدثنا أيضا عن التعاون فى المجال العلمي والدفاع ، مؤكدا أننا نود بشدة أن تكون مصر المتحدثة باسم غينيا بيساو .
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