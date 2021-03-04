جامعة النهضة: افتتاح المستشفى الجامعي خلال أسابيع.. وانطلاق كليتين بالعام الجديد.. وتعديل سلبيات التعليم الهجين.. وسنحدث نقلة في صعيد مصر

جامعة النهضة:

خطتنا طموحة في استكمال تطوير بني سويف

تعديل سلبيات التعليم الهجين من واقع التجربة

افتتاح جامعات جديدة يمثل طفرة في التعليم العالي بمصر

الجامعات المصرية طبقت التعليم الهجين في زمن قياسي ببراعة





تعد جامعة النهضة من أهم الجامعات الخاصة في صعيد مصر لموقعها المتميز بين العاصمة وبين جامعات الصعيد، بينما للجامعة دور مجتمعي هام في وسطها المجتمعية بها، ، بالاضافة إلى حرصها الشديد غلى الطلاب والتزامهم بالإجراءات الاحترازية وسط اجواء كورونا.





ومن جانبه قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن المستشفى الجامعي يتم افتتاحها قريبا خلال أسابيع، وستتجاوز الـ200 سرير والتي ستكون على مراحل الأولى منها سيكون 15 سريرا.





وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، الأمتحان سيمثل نقلة في صعيد مصر كمستشفى جامعي وبالتالي ستكون بالجودة المتميزة بالتعاون مع جامعة في فينا كاشراف كما سنقدم خدمة متميزة لإدارة الصعيد كما ستكون فرصة للطلاب للتدريب.

بينما كان قد صرح الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن التطورات بجامعة النهضة فيما يخص التعليم الهجين تنصب على إمكانيات الجامعة و"السوفت وير"، فتقوم الجامعة بعدة تجارب ومن ثم يتم التعديل على السلبيات وتطوير الأنظمة إلى أن نصل إلى مرحلة ليست بالكمال لكنها الأفضل، ويمكن القول إن الإمكانيات بالنسبة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية جيدة جدا.

وأضاف "الملاحي"، في تصريح سابق": "بوجود الطلاب جزء من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة".

وأشار إلى أنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب، متابعا: "الطالب هو ابن الجامعة وهو ناضج وذكي بطبيعته ويعى ما هو صالح له، فعندما يجد أن إدارة الجامعة تحافظ عليه وتبحث له عن الأفضل دائما يقوم بمساعدتها".





قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعة على مدار العامين ونصف الماضيين عمدت أن يكون لها دور مؤثر في مدينة بني سويف والتي تعد مدخل الصعيد وخاصة وأن موقعها مميز بين الصعيد والقاهرة، حيث كان أول لقاء بيننا وبين المحافظ السابق أكدت الجامعة أنها تسعى إلى تطوير هذه المدينة وبالفعل تم البدء كنقلة مجتمعي في المحافظة.

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وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الجامعة ساهمت في إعادة تجميل مدينة بني سويف وشوارعها وميادينها ، مشيرا إلى أنه مازال هناك خطة طموحة مع الدكتور محمد هاني المحافظ الحالي على نفس وتيرة المحافظ السابق لإكمال ما تم البدء به بالإضافة إلى مجموعة من التنفيذيين والتشريعيين في المدينة بالكامل ليكون للجامعة دور فعال في جميع مناحي المحافظة من نظافة وتجميل وصحة كما تم تطوير ما يتجاوز الـ10 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه الجامعة استطعت أن تقدم الدعم لصندوق المحافظة الذي خصصه المحافظ للكوارث مثل جائحة كورونا .

بينما كان قد صرح الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن التطورات بجامعة النهضة فيما يخص التعليم الهجين تنصب على إمكانيات الجامعة و"السوفت وير"، فتقوم الجامعة بعدة تجارب ومن ثم يتم التعديل على السلبيات وتطوير الأنظمة إلى أن نصل إلى مرحلة ليست بالكمال لكنها الأفضل، ويمكن القول إن الإمكانيات بالنسبة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية جيدة جدا.

وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "بوجود الطلاب جزء من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة".

وأشار إلى أنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب.





كما قال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعات المصرية قامت بدور غير مسبوق فيما يخص الإجراءات الاحترازية من أجل المحافظة على الطلاب والأساتذة والعاملين وحتى الأن مر الأمر بسلام بمرور أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي.

وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "ليس هناك شكاوى ونقبل أعذار الطلاب الذين لديهم شكورى فيما يخص أعراض الأشتباه ونسهل المأمورية على الطالب والموظف والأستاذ في حالة ما يكون قلق من الإصابة".





وأشار إلى إن التعليم الهجين يطبق في العالم كله منذ وقت طويل ولمن ذات الحاجه له خلال الفترة الماضية لكنه موجود بالفعل وكان في مصر منذ فترة وتوقف لظروف ومن بعدها عاد مرة أخرى لمن هو حقيقة موجوده في كل جامعات العالم.





وأوضح أن الجامعات المصرية استطاعت في زمن قياسي ان تقود فكرة التعليم الهجين ببراعة وبسرعة شديدة ولم نعد نرى أي شكاوى من الطلاب المعنى المفهوم ومن المؤكد أنه مازال هناك بعض المشاكل بالتعليم عن بعد ولكن أي سليبات نعمل على تجاوزها، مشيرا إلى أن الجامعة مع العام الدراسي الجديد ستفتتح كليتي جديدين.



