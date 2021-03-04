الأردن يفتتح قنصليته في مدينة العيون المغربية

افتتح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، قنصلية بلاده في مدينة العيون بالصحراء المغربية.





وقال الصفدي "إننا نحتاج إلى برنامج عملٍ لتحديد خطوات عملية في مواجهة التحديات المشتركة ، ليكون منطلقًا لمشروع عربي مؤثر، لإدارة قضايانا وحماية مصالحنا، بعد غياب طويل بيننا".





وأضاف أيمن الصفدي، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أمس الأربعاء، أن عبر هذا المشروع، لابد من أن نعتمد على آليات عملٍ مؤسسية، تضمن دورًا عربيًا جماعيًا في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدتها وتماسكها ، ويخلصها من الإرهاب وجميع القوات الأجنبية منها.





وعقب وزير خارجية الأردن، قائلًا: "هذه كارثة يجب أن تنتهي، وكفى خرابًا ، وكفى معاناة لشعب عربي كريم".





وأكمل أن لابد أن يكون لنا دور جماعي أيضًا في دعم جهود حل الأزمة الليبية ، والأزمة اليمنية، وما يسببونه من خراب ومعناه ، مضيفًا أنه يجب دعم الحكومة العراقية في جهودها من أجل تثبيت الاستقرار ومحاربة الإرهاب ، وحماية الدولة العربية.





وأكد أن كل هذا ضروري، لان كل هذه التحديات تهدد مصالحنا جميعًا، وأننا جميعًا نعاني من تابعتها الكارثية، مؤكدًا أن أمن الخليج العربي هو أمننا جميعًا، منوهًا إلى وقوفنا الكامل وتضامنا المطلق على الأشقاء في المملكة العربية السعودية في أي خطوة يتخذها لحماية أمنهم، ومصالحهم، ومواجهة كل التحديات.





ونوه إلى أن تحت مظلتنا العربية، هناك ضرورة لتعزيز العمل المؤسسي، في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية، والتعليمية، وفي الأمن الغذائي، والدوائي وغيرها، من أجل تحقيق التكامل العربي الحقيقي الذي يعظم قدراتنا على الإفادة من طاقتنا البشرية الكبيرة ومواردنا العديدة.