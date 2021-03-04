مجلس الشيوخ ينتخب لجانه النوعية.. الاثنين المقبل

أعلن المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس سيستأنف أعماله يوم الاثنين القادم الموافق 8 مارس، حيث ستبدأ الجلسة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، موضحًا أن الجلسة ستشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ ١٤ لجنة وفقًا لما أقرته لائحة الشيوخ والتى وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي.

واسعد مجلس الشيوخ لانتخاب لجانه النوعية الاسبوع المقبل، و يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لائحة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية حيث يتم انتخاب 14 لجنة نوعية وكان مجلس الشيوخ قد استعد لهذه الانتخابات مبكرا وذلك بمطالبة الاعضاء بارسال رغباتهم في عضوية اللجان النوعية.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تنسيقا بين الاحزاب والقوى السياسية في الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية المكونة من الرؤساء والوكلاء وامناء السر وتلقى المجلس رغبات الاعضاء الاصلية

والاحتياطية تمهيدا لاجراء الانتخابات على هيئات المكاتب التي تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر، حيث تجري الانتخابات بعد تصديق الرئيس على لائحة الشيوخ.

وكان البرلمان قد وافق على لائحة الشيوخ وزعلو نص المادة 38 وتنص على تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار و لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية و لجنة الدفاع والأمن القومي.

ويضم أيضًا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة و لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وتشمل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الصحة والسكان ولجنة الزراعة والري و لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام و لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وكان مجلس النواب قد وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وأنهى الجدل حول إعفاء مكافآت النواب من الضرائب بإلغاء هذا النص تاكيدا على مبدأ المساواة، ومؤكدًا أشرف رشاد زعيم الأغلبية فى مجلس النواب أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغى هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار عضو مجلس الشيوخ رئيس المجلس قبل سفره.

فيما أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن إزالة الاعفاء في جانبه الاجتماعي مهم ومبدأ العالة الضريبة مهمة وخاصة مبدأ المساواة مهمة في التكاليف والأعباء العامة ، ومن ثم لابد من المشاركة دفع الضرائب .

وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن إزالة الأعفاء الضريبي من على نواب البرلمان رسالة لكل مواطن مصري، بأن النواب المنتخبين من الشعب، يشعرون بأعبائه، ويشاركونه أحواله وما يعايشه.

وأضاف الجبالي، أن مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جدا، وأبو المبادئ الدستورية هو المساواة، وأن هذا المبد يتفرع منه مبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة و قال رئيس مجلس النواب " موازنة الدولة تتحمل أعباء سنتحملها كنواب أيضا مضيفا " رسالة لمبدأ العدالة الضريبة غاية في الأهمية المساواة امام التكاليف و الأعباء العامة نحن جديرون بتحملها .

وكانت المادة قبل الغاء الاعفاء تنص تنص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ "تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وأصبحت المادة بعد التعديل " يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.