بعد شكاوى برلمانية منها.. عمرو طلعت: تحسين شبكات الاتصال بالاسكندرية

التقى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بكل من النائبة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، والنائبة منى عمر والنائبة شيماء حلاوة، للتشاور حول العديد من الأزمات التي يعاني منها المواطنون .





وقامت النائبة رانية الجزايرلي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بعرض الأزمات التي يعاني منها المواطنون بالإسكندرية، ومنها سوء تغطية شبكات المحمول الثلاثة في المحافظة، متسائلة :"هل لأجهزة تقوية التردد الصيني دخل في ذلك"؟، بالإضافة إلى ما هو التطور والتقدم الحادث في مجال تحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية؟، وكذلك متى يكون هناك انترنت سريع ووصلاته بالفايبر اوبتك؟





من جانبه، أجاب المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تساؤلات النائبة رانية الجزايرلي، حيث أكد أن أسباب ضعف الشبكات في السنوات الأخيرة الماضية يرجع للأبراج العالية والمُخالفة والتي كثرت في الإسكندرية مع عدم وجود أبراج بنفس الارتفاعات لتغطية الشبكات إلى جانب صغر حجم مساحة التردد المُتوفر الآن، مُشيرًا إلى أنه قد تم الاتفاق علي زيادة حجم مساحة التردد وسيبدأ المواطنون بمحافظة الإسكندرية بتحسن الخدمة في أغسطس ٢٠٢١، مؤكدًا أن استخدام أجهزة تقوية الشبكات تؤثر بالسلب علي المواطنين.





وأشار الوزير، إلى أنه تم عمل جميع أجزاء الشبكة بالفايبر أوبتك عدا آخر جزء وهو المصنوع من النحاس وهو الجزء الداخل للبيوت والذي سيكون غاية في الصعوبة استكماله نظرًا لاحتياجه للتكسير والحفر في الشوارع إلى جانب التدخل داخل البيوت لاستكمال المنظومة مما يعد أمر في غاية الصعوبة في الوقت الحالي.





وحول تقديم الخدمات الحكومية أونلاين بالتعاون مع الوزارات الأخرى، أكد المهندس عمرو طلعت أن هناك 6 خدمات مُتوفرة للمواطن اونلاين وهم "التوثيق، بطاقات التموين، المرور "تطبيق مركباتي"، خدمة المحامين في رفع الدعاوي أونلاين، الضرائب العقارية، وخدمات الإسكان الاجتماعي والذي استحدث مُؤخرًا، كما أنه تم توفير خدمات الشهر العقاري في ٩١ مكتب بريد علي مستوي الجمهورية، مُؤكدًا أنه من خلال مشروع "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم عمل شبكة كاملة فايبر أوبتك لكل بيت في القرى بمصر.



