حماة وطن ينعى اللواء كمال عامر: قضى حياة ثرية بالعطاء بالعمل الوطنى

نعى حزب حماة وطن النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء بنص البيان:" ينعى حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى ابنًا من أبناء مصر والقوات المسلحة الذين خرجوا من نبتها الطيب - وطنيًا مخلصًا أفنى حياته في حب مصر والدفاع عن ترابها وهو نائب الشعب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب الذي وافته المنية اليوم بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطنى رحم الله الفقيد وندعو الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان".

وكان اللواء كمال عامر تخرج عام 1962 من الكلية الحربية بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و ويتولى حاليا رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان .