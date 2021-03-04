الولايات المتحدة تعتزم نشر منظومة دفاع جوي في سوريا والعراق

ذكر تقرير نشره موقع مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى احتمالية نشر الولايات المتّحدة منظومة دفاع جوي متحركة في سوريا والعراق.





وأوضح التقرير المنشور أمس الأربعاء أنّه من الممكن أن تستخدم القوات الأمريكية المنتشرة في البلدين منظومة "Avenger" (المنتقم)، لحماية نفسها من هجمات الطائرات المسيّرة.





ولفت إلى تداول صور على منصّات التواصل الاجتماعي، لنقل منظومة Avenger على طريق سريع من العراق إلى سوريا، مرجحًا أن وجهة المنظومة نحو دير الزور شرقي سوريا.





وصمّمت المنظومة الأمريكية لحماية الجنود المشاة من الطائرات التي تحلّق على علوٍ منخفض، وصواريخ الكروز وطائرات الهيلوكبتر والطائرات المسيرة.





ونشرت الولايات المتّحدة في قواعدها بالعراق منظومة باتريوت دفاع جوي، على خلفية استهداف قاعدتها إثر هجوم إيراني انتقامي ردّا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية حولته إلى أشلاء.





كما تعرضت القوات الأمريكية المنتشرة في حقول النفط بدير الزور، مطلع العام الماضي (2020)، للهجوم عبر طائرات بدون طيار، دون أن يسفر الهجوم عن أضرار بشرية في القوات الأمريكية.