بسيولة 2 مليار جنيه| تراجع مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية فى نهاية التعاملات.. فيديو

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع وتراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية.





في البداية قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية لعدسة صدى البلد، إن المؤشر الرئيس للبورصة انخفض في جلسة نهاية الأسبوع بنسبة٥٣٪ وهو يقدر ب٦ نقاط ليصل إلى ١١٣٣٢ نقطة، وانخفض المؤشر ٧٠ بنسبة ٨٨٪ وهي تقدر ب ٢٠ نقطة ليصل إلى ٢١٧١ نقطة وامتدت الانخفاضات إلى المؤشر ١٠٠ بنسبة ٦٩٪ تقدر بـ٢ نقطة ليصل إلى منطقة ٣١٨١ نقطة.





وإضافت "حنان"، أن السيولة تتجاوز ٢ مليار جنيه لجلسة نهاية الأسبوع ومال المصرين والعرب إلى الشراء خلال جلسة نهاية الأسبوع ومال الأجانب والمؤسسات للبيع.





وتابعت حنان رمسيس جلسات الأسبوع حدث بها انخفاضات متتالية في أداء المؤشرات وهذا يعود إلى قرارات الهيئة التي تتعلق بتجزئة الأسهم ويوجد عدم وحدة في التفكير بين الأفراد المتعاملين وهو الذي أدى إلى تصفية محافظ بالكامل تخوفا من أي عوائق تتعلق بتجزئة الأسهم، وأن هذ ا تسبب إلى انخفاض المؤشرات الفرعية بصورة جذرية حيث انخفض المؤشر ٧٠ بنسبة ٤٪ في فترة من فترات التعامل خلال الأسبوع ليصل في جلسة اليوم إلى ٢١٧١ نقطة في جلسة اليوم والمؤشر١٠٠ كان يمكن أن يرتفع ولكن تأثر بالمؤشر ٧٠ وانخفض بالتبعية.





وأشارت حنان إلى أن تلاحظ في جلسات الأسبوع أن عندما تكون المؤشرات في اتجاه الانخفاض تبداء المؤسسات الأجنبية إلى تكوين مراكز شرائية في المؤشر ٣٠ وتنتقي الأسهم بطريقة تتوافق مع سياستها في إدارة الصندوق.



