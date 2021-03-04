حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ 4 أعضاء هيئة تدريس بكلية التجارة

أصدرت جامعة سوهاج، بيانا رسميا كشفت فيه حقيقة ما تم نشره من قبل أحد نواب البرلمان عن محافظة سوهاج بخصوص إدعاء طرد رئيس جامعة سوهاج لـ 4 اعضاء هيئة تدريس بكلية التجارة، وتعنت الكلية ضدهم وإرغامهم على التنازل عن منحة الدكتوراة بالصين، على حد وصف ما تم نشره.





وأكد المركز الاعلامي للجامعة، أن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها دائما احترام حقوق كل منتسبيها من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب وتقدر نواب البرلمان كل التقدير بوصفهم نواب الشعب.





وأضاف المركز: لكن فيما يخص تلك الواقعة بالتحديد فأن الجامعة تنفي نفيا تاما، فلم يتم طرد هؤلاء الباحثين ولكن كل ماحدث ان رئيس الجامعة تعجب من تخطيهم القنوات الشرعية المتعارف عليها في تقديم الشكوي، وتساءل لماذا تم تخطي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ثم تخطي رئيس الجامعة، والوصول الى وزير التعليم العالي مباشرة، دون طرق الباب داخل جامعتهم، وان لم يحدث حل لشكوتهم، فبالتأكيد رب الاسرة الجامعية وملجأهم هو الوزير.





وأوضح إنه تواصل رئيس الجامعة فور علمه بالواقعة مع الوزير ومدير ادارة العلاقات الثقافية بالقاهرة، والتي قامت بارسال خطاب بعدم جواز استكمال الدراسة والحصول علي الدكتوراة اون لاين، وهذا ما لم يروق للنائب الذي نكن له كل التقدير والاحترام ولجميع النواب.

ويسرد المركز الاعلامي في السطور التالية حقيقة الموضوع المتداول، السابق ذكره وتفاصيله .





بداية تؤكد الجامعة على:





انه لم يتم الى الان اصدار اي قرارات بخصوص هذا الموضوع، وكذلك لم يتم ارغامهم على التنازل عن المنحة، حيث قرر مجلس كلية التجارة، في جلسته خلال شهر فبراير الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع الجامعات الاخرى ودراسة الموضوع والوصول الى توصيات لتقديمها الى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح .





- وفيما يلي بعض النقاط الهامة :





اولا:

تمت الموافقة على قبول الباحثين الاربعة للمنحة المذكورة في غضون فبراير 2020

ثانيا:

نظرا لظروف جائحة كورونا و ووقف رحلات الطيران وتعذر السفر لدولة الصين – تقدم المذكورين بطلبات الى مجالس الاقسام المختصة لتفرغهم جزئيا لتمكنهم من الدراسة اون لاين – وقد قام مجلس الكلية بالموافقة على منحهم تفرغا جزئيا خلال الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020/2021 .





ثالثا:

ورد خطاب من ادارة الموارد البشرية في خلال شهر فبراير 2021 بشأن تحديد موقف المذكورين ماليا واداريا– نظرا لانتهاء التفرغ الممنوح لهم .

رابعا:

نظرا لحداثة الموضوع ولتحديد الموقف الوظيفي والمالي للمتقدمين للمنحة – تم عرض الموضوع على مجلس كلية التجارة رقم 145 بتاريخ 15/2/2021 لتحديد الموقف الوظيفي والمالي للمتقدمين للمنحة وحرصا على مصلحتهم – تم تشكيل لجنة السابق ذكرها للتواصل مع الجامعات الاخرى ودراسة الموضوع والوصول الى توصيات لتقديمها الى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح .





وحتى تاريخه لم يصدر اية قرارات فيما يخص هذا الموضوع، علمًا بان الدراسة منذ ستة اشهر حسب طلبات التفرغ المقدمه منهم – اما ما يخص زملائهم السابقين لهم والذى حصلو على منحه لدولة الصين فقد تم سفرهم بالفعل وتم اخلاء طرفهم من الكلية .



