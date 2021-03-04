الرمحي: الدعاية التقليدية تراجعت بسبب التقدم التكنلوجي





قال حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن دعاية المرشحين اختلفت تماما بنسبة تقترب من 70 أو 80 % بسبب اختلاف العصر والمرشحين أنفسهم لأن أغلب المرشحين من شباب الصحفيين المعاصرين للتقدم التكنولوجي.









وأضاف الرمحي في تصريحات خاصة ل " صدي البلد " أن الدعاية الحقيقية هي الدعاية التكنولوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الذكية، والوتس أب والفيس بوك، وأيضا المكالمات التلفونية العادية.









وأوضح الرمحي، أن الدعاية التقليدية تراجعت بنسبة عاليه جدا، ولذلك فأن لكل مرشح مجموعة بسيطة من اللوحات والدعاية المستخدمة، ولها عدة أسباب منها:





1 - التقدم التكنولوجي الرهيب، الذي فرض نفسه هذا العصر.





2 - أزمة " كورونا " التي خوفت المرشحين من المرور علي الصحف والدعاية العادية التقليدية وتوزيع المنشورات اليدوية.





3 - التقلبات الجوية التي تمنع المرشحين من المرور علي الصحفيين.





4 - الوسيلة التكنولوجية الحديثة الأسرع والاكثر وصولا وعوائدها ونتائجها مضمونة وفعالة.