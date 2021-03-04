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رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام كأس العالم للرماية بالخرطوش اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 03:49 م
صدى البلد
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ريهام بكير

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية الإفريقي والمصري للرماية، ختام منافسات كأس العالم للرماية بالخرطوش المقامة بمصر في الفترة 22 فبراير حتى 5 مارس الجاري.

وتبدأ المنافسات النهائية لفرق التراب "رجال وسيدات" مساء اليوم الخميس على ميادين الرماية بفرع نادي الصيد في 6 أكتوبر ، والإعلان عن الفائزين في المنافسات.

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بتسليم الجوائز إلى الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات فرق التراب رجال، وفرق التراب سيدات.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش يشارك بها 400 من الرماة الدوليين من دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان،  لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
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