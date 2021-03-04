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رياضة

سلبية مسحة لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الإنتاج الحربي

الخميس 04/مارس/2021 - 04:09 م
فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن نادي الاتحاد السكندري، سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري بقيادة حسام حسن، للكشف عن فيروس كورونا،  قبل مواجه الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأصدر الاتحاد السكندري بيانا رسميا، أكد خلاله سلبية جميع المسحات الطبية التي خضع إليها فريق الكرة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع  الإنتاج الحربي، غدًا الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الاتحاد السكندري، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري  برصيد 18 نقطة .
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