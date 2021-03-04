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رياضة

جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

الخميس 04/مارس/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
خاض حسين الشحات ومحمد مجدي أفشه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريبات تأهيليلة اليوم بإستاد مختار التتش.

وانتظم الثنائي بعدها في التدريبات الحمراء ليعلنا جاهزيتهم الكاملة لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها بعد غد بإستاد القاهرة .

وأجري الفريق مسحة طبية عصر اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي واصل اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بطل الكونغو.
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