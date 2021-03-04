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رياضة

طرد وركلة جزاء ضائعة.. شوط أول سلبي مثير بين المحلة والبنك الأهلي بالدوري

الخميس 04/مارس/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة والبنك الأهلى والمقامة بينهما بملعب الغزل فى الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

جاء الشوط الأول قويا ومثيرا بين الفريقين فى ظل سعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث .

وأضاع أحمد الشيخ صانع ألعاب المحلة فرصة كبيرة على فريقه فى التقدم على البنك الأهلى بعد إضاعة ركلة جزاء فى الدقيقة 23 .

كما شهدت أحداث الشوط الأول طرد فادى فريد مهاجم البنك الأهلى وجاء طرد فادى فريد المباشر بعد اعتدائه على أحمد عيد لاعب غزل المحلة .

ويخوض البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

خط الدفاع: محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين.  

خط الوسط:  معروف يوسف،  فالديميرو إستريلا ، محمود سيد.

خط الهجوم: محمد بسيوني، موسى دياوارا، فادي فريد.

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