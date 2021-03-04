جامعة النهضة: نستقبل الطلاب بكلية جديدة العام الدراسي المقبل

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعة، تواكب العصر في النواحي العلمي والمناهج ليصبح الطلاب مؤهلين لسوق العمل بجانب الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار التوجه إلى سوق العمل ، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح كلية فنون العمارة مع العام الدراسي المقبل للمرة الأولى بالجامعة .

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واوضح أن التطورات بجامعة النهضة فيما يخص التعليم الهجين تنصب على إمكانيات الجامعة و"السوفت وير"، فتقوم الجامعة بعدة تجارب ومن ثم يتم التعديل على السلبيات وتطوير الأنظمة إلى أن نصل إلى مرحلة ليست بالكمال لكنها الأفضل، ويمكن القول إن الإمكانيات بالنسبة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية جيدة جدا.





وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "بوجود الطلاب جزء من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة".



وأشار إلى أنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب.

وتابع: "الطالب هو ابن الجامعة وهو ناضج وذكي بطبيعته ويعى ما هو صالح له، فعندما يجد أن إدارة الجامعة تحافظ عليه وتبحث له عن الأفضل دائما يقوم بمساعدتها".

