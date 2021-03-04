محافظ الفيوم يبحث آليات التعاون المشترك مع مسئولي شركة "بتروسيلا"

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومسئولي شركة "بترو سيلا" للبترول، آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي بمايعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام وأهالي مناطق حقول البترول المكتشفة على وجه الخصوص.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس فكري يوسف رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيلا للبترول، والمحاسب محمد محمود عبد القوي عضو مجلس النواب، والمهندس خالد حمدان مدير عمليات شركة بتروسيلا، والمهندس مصطفى عباس مدير حقول الشركة بالفيوم، والدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التعاون المشترك بالقطاعين الخدمي والتنموي ، فضلًا عن التنسيق المتبادل لتذليل كافة العقبات بين الشركة من جانب وبين الأجهزة التنفيذية من جانب آخر، والعمل على تقديم خدمات لأهالي مناطق حقول البترول، من معالجة للطرق وتأهيل بعض المؤسسات الحكومية، وتبطين المجاري المائية، إضافة لوضع أهالي المنطقة كأولوية أولى حال حاجة الشركة إلى فنيين وأيد عاملة.





وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول أيضًا مشكلة تعويضات أصحاب الأراضى التى بها حقول البترول، ووضع آلية محددة ببيان تفصيلي لكافة المستحقين، ووجه المحافظ بإلزام المستحقين للتعويضات والإيجارات بتحصيل مستحقاتهم من خلال كارت الفلاح الذكي بحد أقصى خلال شهر أبريل القادم، مع مراجعة كافة الشكاوى الخاصة بهذا الشأن من قبل المواطنين بآلية قانونية دقيقة، فضلًا عن العمل لدراسة وافية لإنشاء طرق بديلة بعيدة عن المناطق السكنية بالتنسيق بين مسئولي الشركة والأجهزة التنفيذية مع إعداد بيان تفصيلي بتلك الطرق وتحديد المساحات الزراعية المضارة لتحديد قيم التعويض اللازم لها.





ووجه محافظ الفيوم بنزول فريق من مجلس مركز ومدينة الفيوم، والزراعة، والري، والطرق، مع مسئولي شركة بترو سيلا لمعاينة المواقع المزمع تنفيذ طرق بديلة بها لوضع الأمور في نطاقها القانوني اللازم، مؤكدًا أن من يضار من أصحاب الأراضي الزراعية سيتم دفع التعويض المناسب له في إطار من القانون.





ولفت رئيس مجلس إدارة شركة بترو سيلا، أنه يوجد بنطاقق مركز الفيوم 36 موقعًا لحقول البترول خاصة بالشركة، كما تعمل الشركة على التنسيق مع الأجهزة التنفيذية مؤكدين الاستعداد على التعاون بمعدات الشركة في بعض عمليات النظافة وكذا صيانة الطرق أولًا بأول، مطالبين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لنقل المخلفات الصلبة الآمنة الخاصة بالشركة إلى المدافن الصحية الخاصة بالمحافظة، وأوضح محافظ الفيوم أن هذا المطلب سيتم بحثه مع مسئولي جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة.