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ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة للإيفاد الدائم

الخميس 04/مارس/2021 - 04:16 م
الأوقاف تعلن عن مسابقة
الأوقاف تعلن عن مسابقة للإيفاد الدائم
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة المعينين من خريجى كلية اللغات والترجمة "لغة سواحلية"، لـ "الإيفاد الدائم لغات" لعام 2021م، على أن تقدم الطلبات على موقع الوزارة "أوقاف أون لاين" فقـط.
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن تقديم الطلبات اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة أسبوع، ويتحمل المتقدم وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أى بيانات غير صحيحة، على أن يتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات المرحلتين الأولى والثانية على موقع الوزارة، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى جهة الاختبار.


 كما أعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي البحوث العلمية المشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 13 : 14 مارس الجاري 2021م  برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمانية وعشرين بحثًا علميًّا.




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