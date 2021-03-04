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فن

أجزاء جديدة من مسلسلي ليه لأ واللعبة

الخميس 04/مارس/2021 - 04:45 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلنت الفنانة مي كساب عن تصوير جزء ثالث من مسلسل اللعبة ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص على  «إنستجرام» يجمعها بميرنا جميل .

وكتبت قائلة: «إنتو كمان هتوحشونا تعليقاتكم وكلامكم الحلو كان أحلي نعمه من رب العالمين ربنا يديم حبكم لينا وإستنونا في اللعبه ٣ بإذن الله».


المسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التوني، ورانيا يوسف، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، حسام داغر، ياسر محمد، دعاء رجب، منى جمال.



تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، فبعدما تمكنا من التوصل إلى شخصية سمير والتخلص منه، تلقى الإثنان أجهزة اتصال جديدة، ما يعني أن التحدي لم ينته بعد، بل ما يزال مستمرًا، من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.



وعلى الجانب الآخر بدأت الفنانة منة شلبي بتصوير الجزء الثاني من مسلسل ليه لا، الذي تدور أحداثه  في 15 حلقة وهو من تأليف نانسي عبد الفتاح وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

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