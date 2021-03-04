التعليم : 97.6 % من طلاب 2 إعدادي حضروا الامتحان اليوم .. ولم نرصد شكاوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه قد أدى مليون و918 ألفا و648 طالب/طالبة بالصف الثاني الإعدادي، اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.





وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.6%، من إجمالي مليون و964 ألفا و423 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.





ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.





وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.



