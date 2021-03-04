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محافظات

هاني شاكر يصل بورسعيد لإحياء حفل عاصمة الثقافة المصرية

الخميس 04/مارس/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
وصل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الخميس، لمقر إقامته في محافظة بورسعيد، استعدادًا لإحياء الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك على مسرح المركز الثقافي، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والمحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان. 

وتبدأ مراسم الاحتفال بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه. 

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجاؤها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.
هاني شاكر يصل بورسعيد لإحياء حفل عاصمة الثقافة المصرية
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